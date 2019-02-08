Keşmir Hizbul Mücahidinden hapishanedeki işkencelere tehdit

Hindistan işgali altındaki Cammu Keşmir'deki Hizbul Mücahidun komutanı Riyaz Naikoo, Cammu ve Keşmir hapishanesinde yapılan şiddet ve işkenceler konusunda uyarı ses kaydı yayınladı.

Hizb-ul Mücahidlerin operasyon şefi Riyaz Naikoo 10 dakikalık ses kaydında, “Şimdi siyasi mahkumlar meselesini kaba kuvvetle ele alacağız. Eğer hapishane personeli mahkumları taciz etmeyi bırakmazsa, evlerine ulaşacağız ve onlarla ilgileneceğiz ”diyor.

“Hindistan gençlere kolay uyuşturucu sağlayarak bir vekil savaşa giriyor” diyen Naikoo, 27 yaşındaki Pulwama'da yaşayan ve Shadimarg'daki ordunun Rashtriya Rifles kampında işkence gördüğü ve işkence gördüğü iddialarına sert tepki gösterdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, olay 4 Şubat'ta gerçekleşti. Tawseef Ahmed Wani isimli Hizb üyesi, bilinçsizce kalana kadar ordu adamları tarafından işkence gördüğünü söyledi. Yeni ses kaydında Naikoo, Keşmir gençlerini Vadi'deki ordu turlarından uzak durmaları konusunda uyardı. Ayrıca Keşmir gençliğinin Hint güçleri tarafından casusluk yapmak zorunda kaldığını iddia ediyor. “Lütfen ordu turlarından uzak dur. Onlar bizim arkadaşlarımız değil. Onlar sadece arkadaşlarımız gibi davranıyorlar ”diyor. “Hint ordusu adamları gençleri militanları gözetlemeye zorluyor” diye ekliyor.

Naikoo, 2016 yılında Burhan Wani'nin öldürülmesinden sonra güvenlik kurumları radarında belirgin bir şekilde durmaya başladı. Başına Rs 12 lakh ödül konuldu. Vadi'de en çok aranan militanlardan biri ve A ++ militan kategorisinde yer aldı.

1989 yılından bu yana Hizbul Mücahidin ve diğer silahlı gruplar, Hindistan’ın bölgedeki varlığına karşı çıkarak saldırılar düzenliyor. Bu yıl, resmi rakamlara göre, çatışmalarda 180 Keşmirli silahlı, 60 sivil ve 74 Hint güvenlik gücü öldürüldü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2019, 08:44