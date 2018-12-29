Keşmir'in Genç Militanları

Hindistan işgali altındaki Cammu Keşmir'de Hint güvenlik güçleri hergün köylere baskınlar düzenleyip direnişçileri öldürürken yapılan araştırmalar gençler arasında direnişe katılanların sayısının arttığını gösterdi.

The Diplomat'tan Um-Roommana - Suhail Bhat'ın ortak haberine göre, iki genç - 14 yaşındaki Mudasir Rashid Parray, ve 16 yaşındaki Saqib Bilal Şeyh, 31 Ağustos'ta Hint işgali altındaki Keşmir'de Srinagar'ın 50 kilometre kuzeyindeki köyleri Hjina'dan kayboldu. Bilal'in annesi onu pazarda bir iş yapmak için yollamıştı ama geri dönmedi. Bunun yerine, evi ve pazarı arasında bir yerde Mudasir ile tanıştı. Srinagar'ın eteklerinde Hint güvenlik güçleriyle 18 saatlik bir silahlı savaşta Pakistanlı bir direnişçi ile birlikte öldürüldüler. 9 Aralık'ta cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Mudasir, Keşmir'de 80 bin direnişçi dahil olmak üzere bugüne kadar yaklaşık yarım milyon hayatını kaybeden üç on yıllık silahlı çatışmada öldürülen en genç direnişçi oldu. Temmuz 2016'dan bu yana, karizmatik bir genç direnişçi komutan olan Burhan Wani'nin öldürülmesiyle durum daha da kötüye gitti. Wani'nin öldürülmesi, yerel gençliğin direniş saflarına katılma eğilimini arttırdı.

Burhan Wani

Burhan Wani 15 yaşındayken eline silahını aldı. 2017'de, iki genç erkek - 15 yaşındaki Faizan ve 17 yaşındaki Fardeen, Hindistan yönetimiyle savaşmak için silah aldı. Faizan Mayıs 2017'de öldürülürken, Fardeen ise direnişe katıldıktan iki ay sonra, Güney Keşmir'deki Pulwama'da bir güvenlik güçleri kampına yönelik 2017 başlarında saldırı yapan ilk genç oldu.

Direnişçilerle mücadeleyi sertleştiren Hint güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlarında yaklaşık 200 direnişçi öldürüldü. Ancak bu operasyon direnişi zayıflatmak yerine, Hizbul Mücahidleri, Ansarul Ghazwatul Hind ve Lashkar-e-Taiba gibi gruplara katılan genç sayısını daha da arttırdı.

Uzmanlar, Keşmir'in kendi kaderini tayin hakkına yönelik uzun süren mücadelenin gençleri silah almaya motive ettiği ve bu hedefe ulaşmadıkça gençlerin direnişe katılmaya devam edeceğine inanıyor.

Keşmir siyasi yorumcusu Şeyh Showkat Hussain Diplomat'a yaptığı açıklamada, “Gençliği direnişe katılmaya motive eden şey uzun süredir devam eden bir arzu [kendi kaderini belirleme]. Bir nesilden diğerine geçen bir toplumsal fenomen. Kimse onları silah almaya zorlamıyor ”dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2018, 16:52