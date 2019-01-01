Keşmir Jamia camisindeki DEAŞ bayrağı müslümanları kızdırdı

Hindista'ın işgali altında tutulan Jammu-Keşmir'in Jhelum nehri üzerine kurulu Srinagar şehrinde Jamia Camisinde dün kılınan Cuma namazı öncesi bir grup maskeli gencin DAEŞ bayrağı ile slogan atması cemaati kızdırdı.

Mirwaiz Umar Farooq'un Cuma vaazının bitirmesinin ardından kısa bir süre sonra yapılan gösteri Jamia Camii'ne ve müslümanlara saygısızlık olarak değerlendirildi.

Srinagar'ın Jamia Camii önünde DEAŞ (IŞİD) bayraklarını sallayan bir grup maskeli radikal tarafından yapılan saygısızlık, Keşmir merkezli siyasi partilerin çoğu tarafından eleştirildi ve meselenin ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekti.

Ayakkabılarla minbere çıkandan Müslüman olur mu?

Jamia Camii'nde cuma vaazının verildiği minbere ayakkabılarıyla çıkan maskeli gençler Hindistan aleyhine slogan attı. Camiye ve minbere saygıyı bilmeyen gençlerin DEAŞ bayrağı ile Hindistan aleyhine slogan atması hem camideki müslümanları hem de bölgedeki siyasi partileri kızdırdı.

Keşmir siyasetçi analisti ve Avrupa Güney Asya Çalışmaları Vakfı direktörü Junaid Qureshi, gençleri kışkırtanları eleştirdi. Mirwaiz'i hedef alan tweetinde Qureshi, “Caminin koruyucuları teröristlere haraç ödemeye devam ederse, bu olacak. Bir gün, şiddet yanlıları, seçtikleri yolu haklı çıkarmak için kullandığınız minberin mülkiyetini alacaklar. Ne yazık ki, bu kaçınılmaz bir gerçek gibi görünüyor ” dedi.

Yıllar geçtikçe, şehir merkezinde bulunan Jamia camii, Zakir Musa liderliğindeki Ensar Gazve Hint grubu ve DEAŞ yanlısı gençlerin ortaya çıktığını gördü. 22 Aralık'ta Pulwama'nın Tral bölgesinde düzenlenen operasyonda Zakir Musa grubu üyesi altı kişi öldürülmüştü.

1394 yılında Sultan İskender Şah Keşmir Şahmiri tarafından Mir Mohammad Hamadaninin emriyle yapılmıştır.

Cammu Keşmir bölgesi eski Başbakanı Mehbooba Mufti, yapılanın çok büyük saygısızlık olduğunu söyleyerek Mirwaiz ile bir telefon görüşmesi yaparak, " “Jama Mescidi ve minberi, dini, kültürel değerlerimizin en önemli yerlerindendir. Barbar güçlerin İslam adını kirletmelerine izin veremeyiz ”dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2019, 09:59