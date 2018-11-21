Keşmir Özgürlük Hareketi lideri öldürüldü

Hindistan işgali altında bulunan Cammu Keşmir'de Tehreek-e-Hurriyat (TeH) bölge başkanı Hafızullah Mir 20 Kasım Salı günü, güney Keşmir'in Achabal bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

Tehrik-i Hürriyet-i Keşmir -Keşmir Özgürlük Hareketi- lideri, vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.. Saldırganın Mir'i Akhabal'ın Akingam bölgesinde bulunan evinde vurduğu bildirildi. Yerel kaynaklara göre, Mir'in karısı da saldırı sırasında yaralandı ve şu anda hastanede tedavi ediliyor.

İki yıl hapsin ardından geçen ay serbest bırakılmıştı

Mir, iki yıl gözaltında kalmasının ardından geçen ay hapishaneden serbest bırakılmıştı. Birkaç gün önce yayınlanan bir açıklamada TeH, Mir'ın telefonla ilgili ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. TeH'in bir sözcüsü, "Son bir aydan beri, bazı bilinmeyen şüpheli insanlar evinin etrafında dolanıyorlardı ve zaman zaman kapıları ve pencerelere vurarak aileyi korkutuyorlardı" dedi.

Mir'e düzenlenen suikastin ardından bölgede tansiyon yükseldi. Başlayan gerginlikte şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Ordu sözcüsü Col Rajesh Kalia, isyancıların köydeki sivil bir evde saklanmalarının ardından Hint polisi ve askerler tarafından köyün kordon altına alındığını Salı günü erken saatlerde mücadele başladığını söyledi. İsyancıların teslim çağrılarını görmezden geldiklerini ve askerlere ateş açtıklarını iddia etti.

Polis, Hindistan'ın çatışmalarda özel kuvvetler biriminden bir askerin öldüğünü ve iki askerin yaralandığını söyledi.

Yerel halk askerlerin evi bir patlayıcı ile patlattıklarını söyledi.

Hürriyet lideri Mir'in öldürüldüğünün duyulmasının ardından yüzlerce köylü sokaklara çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Pakistan kınadı

Bu gün Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dr. Mohammad Faisal yayınladığı sosyal medya mesajında Hint işgali altındaki Keşmir'in Hürriyet Partisi liderinin suikast sonucu öldürülmesini kınadı. Mesajında 3 Keşmirlinin öldüğünü, 3'ü kız 8 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 18:02