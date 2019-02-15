Keşmir saldırısında ölen Hint polisi sayısı 44 oldu

Hindistan Emniyet yetkilisi Muneer Ahmed Khan, dün akşam meydana gelen patlamada bir otobüsün kullanılamaz hale geldiğini ve bundan başka en az 5 aracın hasar gördüğünü ifade etti. Saldırının ardından asker ve polisin bölgeye sevk edildiğini söyleyen Khan, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Hindistan basınında yer alan haberlerde çok sayıda Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) personelinin olduğu konvoyda 70 aracın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Yerel basındaki haberlerde saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed Örgütünün üstlendiği belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi saldırıyla ilgili 'alçakça ve korkakça' ifadesini kullandı.

Hint yetkililer, bunun, Cammu Keşmir'de son 30 yıldır düzenlenen en kanlı saldırı olduğunu ifade ediyor.

Türkiye saldırıyı kınadı

Türkiye, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan konvoya yönelik terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cammu Keşmir'de bugün güvenlik güçlerini taşıyan bir konvoya yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Son dönemde Cammu Keşmir'de artan gerginlikten ve can kayıpları yaşanmasından derin kaygı duyuyor, sorunun diyalogla ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını diliyoruz."

Pakistan saldırıyı kınadı

Pakistan, Keşmir'de 44 Hint askerinin öldüğü saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dünyanın neresinde olursa olsun şiddetin her türlüsünü kınadık." ifadeleri yer aldı.

Saldırı için "endişe verici" tanımlaması yapılan açıklamada, "Hint medyasında yer alan ve soruşturma yapmaksızın saldırıyla Pakistan'ı ilişkilendirmek isteyen imalı sözleri de reddediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 11:42