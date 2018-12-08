Keşmir silah pazarında merdiven altı lisans

Hindistan işgali altındaki Cammu-Keşmir'de yeni silah ruhsatı verilmesinin yasaklandığı günden bu yana binlerce illegal üretilmiş silah ruhsatının piyasaya sürüldüğü bildirildi.

Keşmir Early Times gazetesine konuşan kaynaklar yasa dışı silah ruhsatı veren firmaları yakalamak için güvenlik güçlerinin gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Keşmir hükümetinin yeni silah ruhsatı verilmesini yasakladığı günden itibaren yaklaşık altı bin silahın piyasaya sürüldüğünü" söyledi.

Keşmir hükümeti şu an yeni silah ruhsatı verme yasağını kaldırmış durumda.

Keşmir'de yasal olarak silah üreten dört bölge var. Silah Yasası gereğince Silah ruhsatı verme işlemleri online olarak yapılmalı ve başvuru sahiplerine kurumda teslim edilmelidir. İnternet ortamından yapılmayan başvurular kabul edilemez ancak kurallar tamamen göz ardı ediliyor ”dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2018, 10:41