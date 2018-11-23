Keşmir Valisi Müslüman İttifakını duyunca meclisi feshetti

Hindistan işgali altındaki Jammu (Cammu) Keşmir (J & K) Valisi Satya Pal Malik, Halkın Demokrat Partisi (PDP) ve eski başbakanı Mehbooba Müfti'nin hükümet kurmak için geleneksel rakipleri Ulusal konferans (NC) ve Kongre ile ittifak yapacağını duymasından kısa bir süre sonra meclisi feshetti.

Valinin egemenliği altında bulunan Jammu Keşmir'de Müslüman İttifakı olarak tanımlanan PDP, Kongre ve NC Partilerinin ittifakı haberinin bildiri kağıtları kısa sürede çok sayıda insana ulaştı.

Mektubun dağılmasından sonra vali Satya Pal Malik, meclisi feshettiğini açıkladı.

Siyasi ideoloji ile birleşen siyasi partilerle kurulan hükümet istikrarlı olmaz dedi ve feshetti

“Siyasi partilerin, siyasi ideolojilerle birleştirerek istikrarlı bir hükümet oluşturması imkânsız diyen Vali Malik, güvenlik güçleri için istikrarlı ve destekleyici bir ortama ihtiyaç duyan devletin kırılgan güvenlik senaryosunu öne sürerek 21 Kasım Çarşamba gecesi meclisi feshetti.

Halk Demokrat Partisinin Mehbooba Müfti başkanlığındaki halkın BJP'nin 16 Haziran'da iktidar koalisyonundan çıkarılmasıyla düşen hükümet beş aydır kurulamıyordu.

Meclisin feshedilmesinin ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yapan Mehbooba Müfti, NC'den Ömer Abdullah ve Kongre'den Ambika Soni'ye teşekkür etti.

Twitter hesabından, “ Yirmi altı yıllık bir politikacı olarak kariyerimde çok şey gördüm, hepsini gördüm! "Asla asla dememe gerek yok! Ancak, imkansız görünen şeyleri elde etmemize yardımcı olmak için çabalayan @OmarAbdullah ve @ Ambikasoni4 ji'ye içten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net