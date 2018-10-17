Keşmirli göstericiler ve direnişçiler Hint polisi ile çatıştı

Hindistan işgali altındaki Cammu Keşmir'de bu sabah çatışma yaşandı.

Direnişçiler ve hükümet güçleri arasında Srinagar'da yaşanan çatışmada kayıplar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis teşkilatı, askerlerin Srinagar 'daki bir mahalleden çıkıp sivillerin evine saklanan birtakım isyancıların bulunduğunu belirttikten sonra Çarşamba günü erken saatlerde çatıışma başladı. Silahlı çatışma yaklaşık yarım saat sürdü, ancak polis her iki taraftaki kayıplar hakkında bilgi vermeyi reddetti.

Yerel bölge sakinleri, çatışmalar sırasında yüksek sesli patlamalar duyduklarını söyledi.

Hindistan karşıtı protestolar ve çatışmalar Srinagar şehir merkezinde çeşitli yerlerde patlak verdi. Göstericiler ve isyancılar dayanışma içinde polis ve paramiliter askerlere taş atarak karşılık verdi.

Hükümet güçleri protestocuları durdurmak için göz yaşartıcı gaz sıktı.

Yetkililer, anti-Hindistan protestolarının örgütlenmesini zorlaştırmak için mücadele sırasında rutin olarak olduğu gibi cep telefonlarında internet dahil olmak üzere iletişimi kısıtladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net