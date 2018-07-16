Kim'den genel af ilanı

Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti)'de devlet medyası, ulusal yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'nin Başkanlığı tarafından 12 Temmuz'da genel af kararnamesi çıkarıldığını duyurdu.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ''Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun 70. yıldönümü vesilesiyle ülkeye ve halka karşı işlediği suçlardan mahkumiyet almış olanlar için af çıkaracak'' açıklamasını yayımladı.

Genel affın 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini belirten KCNA, konuyla ilgili organların serbest kalacakların normal çalışma yaşamına uyum sağlamaları için pratikte gerekli önlemleri alacağını kaydetti.

Açıklamada 'halk kitlelerinin bağımsız ve yaratıcı yaşamlarını koruma ve önce halk ilkesi uyarınca özverili ve adanmış çaba göstermenin önemine' vurgu yapıldı.

Tek partinin resmi yayın organlarından Rodong Sinmun gazetesi de 'Yüce Lider Yoldaş Kim Jong Un'un halka saygı ve sevgiye öncelik veren politikaları sayesinde parti ile halk arasındaki kan bağlarının çarpıcı şekilde güçlendiği' yorumuna yer verdi.

Kim bu yıl hem Güney Kore hem de ABD ile barış süreci yürütmeye başladı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kim'in babasının ölümünün ardından 17 Aralık 2011'de iktidara gelmesinden beri, 12 Temmuz 2018 kararnamesi dahil toplam 3 kez genel af ilan edildiğine dikkat çekti. Bunlar hep Kuzey Kore takvimindeki önemli olaylara göre ayarlandı.

Ancak kimlerin af kapsamına alındığı hiçbir zaman net şekilde açıklanmadı. NK Pro analisti Fyodor Tertitskiy, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin Güvenlik Komitesi kararıyla hapse atılanların af kapsamına alınmasını beklememek gerektiği, siyasi mahkumların değil, sadece adi suçluların serbest bırakılacağı değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Sputnik