Kim, füzeden vazgeçmiyor

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Fotoğraf ve kızılötesi cihazlarla Kuzey Kore’nin Sanumdog bölgesinde hareketlilik gözlemlendi. Konuyla ilgili sınırlı bilgi veren yetkililer, bir füzenin geçişini gördüklerini ancak imal edildiği fabrikanın hangi düzeyde gelişmiş olduğu ile ilgili bilgi vermediler.

Pyongyang’ın dağlık kesimlerinde inşası devam eden balistik füzelerin kamyon ve traktörlerle taşındığı gözlemlendi.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’de yaşanan hareketliliği yakından takip ediyor. Haziran ayında Singapur’da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, füzelerle ilgili konuyu masaya yatırmışlardı. İki ülke arasında normalleşme adımlarının önemli şartlarından biri de Kuzey Kore’nin nükleer gücünü sınırlandırması ve füze faaliyetlerini durdurmasıydı.

Nükleer güce sahip Kuzey Kore lideri Kim, çoğu zaman Trump ile girdiği polemiklerle dünyanın gündemine geliyor. Kuzey Kore ilk defa Amerikan toprağını vurabilecek bir füze geliştirdiğini geçen sene açıklamıştı. İki ülke arasındaki gerilim dünyanın nükleer bir felaketle karşı karşıya kalması dolayısıyla insanlar gerilim yaşamışlardı.



Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2018, 11:26