Kim hedefini açıkladı: Dünyanın en güçlü stratejik gücüne sahip olmak

Kuzey Kore lideri Kim, ülkede 18 Kasım'da kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesinde yer alan askeri yetkililerin rütbelerinin yükseltildiği törene katıldı.

Kim, burada yaptığı konuşmada, 18 Kasım'da fırlatılan Hwasong-17 füzesine atıfta bulunarak, füzenin "dünyanın en güçlü stratejik silahı" olduğunu belirtti.

Hwasong-17 füzesinin Kuzey Kore'nin güçlü bir ordu kurma yeteneğini ortaya koyduğuna işaret eden Kim, "Nihai hedefimiz dünyanın en güçlü stratejik gücüne sahip olmak." ifadelerini kullandı.

Törende, Kuzey Kore liderinin yanında ilk kez Hwasong-17 füzesinin denemesinde kameralar karşına çıkan kızının da eşlik ettiği görüldü.

Kim'in 10 günden kısa bir sürede ikinci kez kızıyla görüntülenmesi uluslararası basında, "ülkede liderliğin babadan kızına geçebileceği" şeklinde yorumlandı.

Kuzey Kore, 18 Kasım'da kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'yi "gereksiz provokasyonları terk etmeye, ciddi ve sürdürülebilir diplomasiye geri dönmeye" çağırmıştı.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 20 Kasım'da Kuzey Kore'nin füze fırlatmasına tepki olarak BM Güvenlik Konseyinden güçlü adımlar atılması çağrısında bulunan ortak bildiri yayımlamıştı.