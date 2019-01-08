Kim'in treni Pekin'e yanaştı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine, Kuzey Kore'nin kurucusu olan dedesi Kim İl-sung zamanından kalan kurşun geçirmez trenle Pekin'e giden Kim Jong-un 10 Ocak Perşembe gününe kadar Çin'de kalacak. Kim Jong Un'a resmi ziyaretinde eşi Ri Sol Ju'nun da eşlik ettiği duyuruldu. Kim ile Cinping'in 4'üncü bir araya gelişi olacak.

Kuzey Kore'nin elinde bu trenlerden 6 adet olduğu tahmin ediliyor. Bütün trenlerde uydu telefonları ve modern iletişim araçları bulunuyor. Kurşun geçirmez trende, toplantı salonu, bir adet kabul salonu ve yatak odaları bulunuyor. Ancak trenler ağırlıklarından ötürü saatte en fazla 60 kilometre hıza ulaşabiliyor. Kim Ailesi, güvenlik için seyahate çıktıklarında bu trenlerden 3'ünü birden harekete geçiriyor ve kimse hangi trende olduklarını bilmiyor. Kim Jong Un'un uçak yerine neden treni tercih ettiği, babasının tersine kendisinin uçuş korkusu olup olmadığı ise bilinmiyor.

Kaynak: Ajanslar