Kim inşaata gizlice devam ediyor, gözler Trump’ta

ABD Başkanı Donald Trump'un Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un “ artık tehdit oluşturmadığı ” sözüne rağmen, dağlık iç bölgedeki uzun menzilli bir füze üssünü genişlettiği kaydedildi.

Elde edilen uydu görüntülerinde Pyongyang'ın Yeongjeo-dong füze üssünü ve yakınlardaki başka bir tesis daha kurduklarını gösterdi.

ABD'li yetkililer, Yeongjeo-dong üssü hakkında uzun zamandır bilgi sahibi olduklarını, ancak yakınlarındaki üsten henüz haberlerinin olduğunu belirtti.

Haziran ayında Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile birlikte Singapur'daki zirve’de bir araya gelmişlerdi. İki lider, nükleer konularda müzakere masasının oluşturulması konusunda mutabakata varmışlardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



