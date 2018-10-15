Kim Jong-un'a Moğolistan'dan davet

Moğolistan lideri Battulgi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ülkesine davet etti

Kim Jong-un'a Moğolistan'dan davet

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Moğolistan'a resmi bir ziyarette bulunma daveti aldı, Moğolistan Başkanı Khaltmaagiin Battulgi'nin isminden aldığı telgraf bu sabah Kuzey Kore merkezli Nodon Sinmun gazetesinde yayımlandı.

Moğolistan ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıldönümünde Kim Jong Un'u tebrik eden Haltmaagiin Battulga, Kuzey Kore liderine şunları iletti: "Bu vesileyle ülkemizi ziyaret etmenizi dilerim."

Kuzey Kore ve Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkiler 15 Ekim 1948'de kuruldu.

Geçmişte Moğolistan, mevcut Kuzey Kore liderinin büyükbabası olan Kim Il Sung tarafından ziyaret edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

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