Kim Jong-un BM yaptırımlarını Rolls Royce ile delmiş olabilir

Genç Kuzey Koreli lider, bu hafta sonu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Pyongyang'ta 7 Ekim tarihinde yaptığı toplantıya siyah bir Rolls Royce ile geldi.

Kim'in yeni aracını satın aldığına dair kesin bir açıklamada bulunmuyor, çünkü Kuzey Kore'ye lüks malların ve otomobillerin satışını yasaklayan Kuzey Kore'ye karşı Birleşmiş Milletler'in yaptırımları var. Eğer böyle bir alış veriş varsa bu yaptırımların neredeyse kesin olarak ihlal edildiği anlamına geliyor.

Kuzey Kore’ye uygulanan temel uluslararası yaptırımlar

BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARI 1874

BM Güvenlik Konseyi’nin 2009 yılının Haziran ayında aldığı 1874 nolu kararı, şüpheli kargo taşıdığı düşünülen deniz araçları dâhil Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne (DPRK) giren ve çıkan tüm kargo üzerinde denetim yetkisine izin verir. Karar ayrıca yakıt veya malzeme tedarikine yasak getirdiği gibi yasaklanmış malzeme taşıyan Kuzey Kore deniz araçlarına yönelik hizmetleri yasaklar. Kuzey Kore’nin ana nükleer tesislerini kontrol eden Atom Enerjisi Genel Bürosu dâhil, sekiz Kuzey Kore kurumu ve ticaret şirketleri BM yaptırım komitesi tarafından 1874 nolu karar gereği kara listeye alınmıştır. Kara liste aynı zamanda nükleer veya balistik füze üretiminde yer alan beş Kuzey Koreliyi içermektedir.

BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARI 1718

Güvenlik Konseyi’nin 2006 yılının Kasım ayında aldığı 1718 nolu karar, Kuzey Kore’nin uzun menzilli balistik füzesi Taepodong 2’yi test ettikten üç ay sonra ilk nükleer testini düzenlemesi üzerine, bu ülkeye yönelik silah ve ekonomik yaptırımlar öngörmektedir. Karar ayıca, Kuzey Kore’ye lüks mal satışına yasak getirmektedir.

BM GÜVENLİK KARARI 1695

Taepodong 2 füzesinin fırlatılması altından alınan bir başka karar olan Güvenlik Konseyi’nin 2006 yılının Temmuz ayında aldığı 1695 nolu karar, Kuzey Kore’nin kitle imha silahlarına yönelik her türlü programda kullanabileceği materyal, teknoloji ve ekonomik kaynakların ticaretine yasak getirmektedir.

ABD YAPTIRIMLARI

ABD Hazine Bakanlığı’nın aldığı kararlar, Amroggang Kalkınma Bankası, Tanchon Ticari Bankası, Korea Hyoksin Trading şirketi ve Ryonbong General şirketleri dahil, ABD firmalarının Kuzey Kore banka ve ticaret şirketleriyle silah anlaşmaları ve silah yayılımına yönelik işlemlerine yasak getirmektedir. Kuzey Kore’den ithal edilen malların onaylanması gerekmektedir. ABD Vatandaşlık Yasası ve kara para aklanmasını öngören yasa Kuzey Kore’ye uygulanmaktadır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net