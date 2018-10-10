Kim, Papa’yı ülkesine davet etti

Haber ajansı Reuters'ın aktardığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis’i Kuzey Kore’ye davet etmeyi planladığı ortaya çıktı. Kuzey Kore lideri son dönemde hem ABD hem de düşman/kardeş ülkesi Güney Kore ile yakınlaşma ve dünyaya açılma konusunda hevesli olduğu belirtiliyor.

Kim’in davetiyle ilgili açıklamayı yapan kişi ise Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in. Moon sözcüsü Kim Eui-kyeon aracılığıyla yaptığı açıklamada gelecek hafta Avrupa’ya gideceğini ve orada Papa Francis ile bir araya geleceğini açıkladı. Geçen ay Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerçekleşen zirve sırasında Kim’in Moon’a daveti iletmesini rica ettiği belirtildi.

Kim Jong Un’un lideri olduğu Kuzey Kore, dini anlayışları ve unsurları reddeden bir ülke olarak biliniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 11:54