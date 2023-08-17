Kim, ülkesinde şort giymeyi yasakladı

Asya ülkesi Kuzey Kore, yeni bir yasakla daha gündeme geldi. Kadınların şort giymesi yasaklandı. Çünkü Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, kadınların şort giymesinin "kapitalist moda" olduğunu savunuyor.

Radio Free Asia’nın kimliği bilinmeyen bir Kuzey Koreli ile yaptığı röportajda, ülkede 10 kadının diz üstü pantolon giydikleri için tutuklandığı belirtildi.

Kaynak şunları söyledi: "Özür yazısı yazmak ve tekrar şort giyerlerse yasal yaptırımlarla karşılaşacaklarını belirten bir belge imzalamak zorunda kaldılar. Pek çok kadın şikayet ediyor, erkeklerin neden şort giyebildiğini soruyor fakat kural değişmiyor. Yetkililerin bize ayrımcılık yaptığını söylüyorlar."

Şort yasağı, Kuzey Kore’de kıyafetle ilgili ilk yasak da değil. Geçtiğimiz yıl kadınlar, "kapitalist moda"yı takip ederek dar pantolon giydikleri ve saçlarını boyattıkları için kınanmışlardı. Kadınlar, "Kuzey Kore tarzı olmayan" ve "uygunsuz kıyafetler" giydikleri için suçlanmışlardı.