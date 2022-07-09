Kimse derse gelmeyince öğretim üyesi iki yıllık maaşını iade etti

Yerel Hint medyası, Hindistan'ın kuzeyindeki Bihar eyaletinin Muzaffarpur kentindeki Nitishwar yüksekokulunda Hint dili alanında yardımcı doçent olan Lallan Kumar'ın "Öğretecek kimse yok, maaş ne için?" dediğini bildirdi.

Derslerine hiçbir öğrencisi katılmadığı için üzgün olan öğretim üyesi Kumar, eyaletteki farklı bir yüksekokula tayin edilmezse "akademik ölümden" korkuyor.

Haberlerde, Kumar'ın yüksekokula 2 milyon 380 bin Rupi (yaklaşık 525 bin TL) tutarında ücret iade ettiğini belirtiliyor. Fakat Kumar, yüksekokul yetkililerinin maaşını geri kabul etmediğini ve mantığını anlamaya istekli olmadıklarını iddia etti.

Okul, Kumar'ın iddialarının yanlış olduğunu öne sürdü. Yüksekokul yönetimi, Kovid-19 pandemisi nedeniyle derslerin çevrimdışı yapılmadığını açıkladı.

Atandığımda, lisansüstü dersler verebileceğim bir yüksekokula gönderilmedim. Bu pozisyonlara (seçim sürecinde) daha az puan alanlar atandı. Burada öğrenciler hiç derse gelmiyor.

Kumar, "talebi" karşılanmazsa "protesto" düzenleme sözü de verdi.

Yüksekokul öğretim üyesi ayrıca adının tayin listesinden birkaç kez çıkarıldığını ileri sürdü.

Öte yandan yüksekokulun müdürü Manoj Kumar, Hint dili öğretim üyesi Lallan Kumar'ın hiçbir öğrencinin derslerine katılmadığı iddiasının (sıfır katılım) temelsiz olduğunu belirtti.

NDTV'ye konuşan müdür "Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıl boyunca dersler aksadı" dedi. Müdür ayrıca, Kumar için "Tayin olmak istiyorsa doğrudan bana söylemeliydi" dedi.

Nitishwar yüksekokulunun bağlı olduğu üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitedeki sıfır katılımın not alındığı belirtildi. Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar Üniversitesi Rektör Yardımcısı R. K. Thakur, "Bunu soruşturacağız" dedi.

Öğretim üyesi Lallan Kumar tayin talebi nedeniyle üzgün. Bize bir çek verdi ama kabul etmedik.