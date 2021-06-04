Kimyasal gemisinin battığı Sri Lanka'da çevre krizi yaşanıyor

Sri Lankalı yetkililer Singapur bandıralı kimyasal madde yüklü konteyner gemisinin arka tarafının dibe indiği, sızıntıya karşı gemiyi tedbiren açıklara çekme olanağının kalmadığını bildirdi.

25 ton nitrik asit ve diğer kimyasallar taşıyan gemideki sızıntının büyük bir çevre felaketine yol açacağından endişe ediliyor. Geminin gümrük manifestosunda 1500 konteyner taşıdığı, bunlardan 81'inin "tehlikeli madde içerdiği" bilgisi yer alıyor.

Operatör şirketten yapılan açıklamada, gemideki kimyasal maddelerin büyük bölümünün yangında yok olduğu bildirilirken, kalan kimyasallar geminin yakıtı olan 300 ton petrolle denize sızarak kıyıdaki biyolojik yaşamı yok etme tehlikesi taşıyor.

Sri Lanka Hükümeti kıyıdan 80 kilometre açığa kadar bölgede balık avlamayı yasaklarken, Hint donanmasının desteğiyle olası sızıntıya karşı önlem almaya çalışıyor.

Sri Lanka Çevre Bakanı Mahinda Amaraweera, olası sızıntının çevreye vereceği zararı hesaplamanın güç olduğunu belirtti.

Yangının neden çıktığı ve gemi işletmecisinin sorumluluğunun bulunup bulunmadığının soruşturulduğunu ifade eden Bakan Amaraweera, "Bu felakete ihmalkarlık sebep olduysa sorumluların cezalandırılması gerek" dedi.

Sri Lanka polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken Colombo Mahkemesi geminin kaptanı, mühendisi ve yardımcı mühendisine yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Hükümet ayrıca gemi işletmecisine tazminat davası açılacağını bildirdi.

AA