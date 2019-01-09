Kırgız diplomatlar, Doğu Türkistan'ı ziyaret etti

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın servisi, 12 ülkeden gelen diplomatik misyon temsilcilerinin ortak bir heyetinin bir parçası olarak Kırgız diplomatlarının Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak adlandırdığı Doğu Türkistan'a gittiğini bildirdi.

28 Aralık - 30 Aralık tarihleri ​​arasında, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Tacikistan, Özbekistan, Afganistan, Hindistan, Endonezya, Kuveyt, Malezya, Pakistan ve Tayland'dan diplomatlar Urumçi, Kaşgar ve Khotan kentlerini ziyaret etti.

Mesleki eğitim ve öğretim merkezlerini ziyaret çerçevesinde, elçilik temsilcileri öğrencilerle ortak görüşmeler yaptı.

Diplomatlar gezi sırasında, aynı zamanda “siyasi yeniden eğitim kamplarını” ziyaret ettiler. Ancak Dışişleri Bakanlığı bunu rapor etmedi.

Özellikle Müslüman olan Kırgızlar da dahil olmak üzere etnik azınlık temsilcilerinin yerleştirilmesinin zorunlu olduğu Sincan'da düzenlenen özel kurumlar hakkındaki baskı ve zulüm haberleri 2017'den bu yana çeşitli yayın organlarında yer alıyor.

Görgü tanıkları, tutukluluk koşullarını uygunsuz ve zalim olarak tanımlamaktadır. Bazıları işkence gördüklerini bildiriyor. İnsan hakları aktivistleri, “kampların” amacının bu grupların “kimliğini yok etmek” olduğuna inanıyor.

Pekin hükümeti medyada yer alan haberleri reddederek “iftira ve yalanlar” demeye devam ediyor ve insan hakları savunucuları hem de BM’de kamplarda bir milyon kişiye kadar olabileceğini iddia ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net