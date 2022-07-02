Kırgızistan'da kumarhaneler tekrar açılıyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kumarhanelerin yabancılara yönelik hizmetine müsaade eden yasa tasarısına onay verdi.

Birçok milletvekilinin yasa tasarısını reddetmesi sonrası kanun, 4. oylamanın ardından kabul edildi.

Caparov'un 30 Haziran'da onay verdiği kanuna göre, 10 yıl sonra açılan kumarhanelere yalnızca 21 yaş üstü ve bir sağlık sorunu bulunmayan yabancılar girebilecek.

Öte yandan kanun, kumarhanelerin apartman dairelerinde, eğitim, sağlık, dini ve kültürel kurumlarda faaliyet yürütmesini yasaklıyor.

Kırgızistan'da bazı milletvekillerinin yanı sıra halktan bazı kesimler de söz konusu kanuna karşı çıkıyor.

Bu kapsamda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Oş şehrinde, kumarhanelerin yeniden açılmasını öngören kanun protesto edildi.

Göstericiler, kanunun halk tarafından onaylanmadığını savunarak, kararın geri alınması yönünde açıklamalarda bulundu. Göstericiler ayrıca, kumarhanelerin açılması halinde yalnızca yabancıların değil Kırgız vatandaşlarının da müşteri olarak kullanılabileceğine yönelik endişelerini dile getirdi.

Halkın söz konusu endişeleri ise, kumarhanelerin 2012'de resmi olarak kapatılmasına rağmen birçoğunun kolluk kuvvetleri gözetimince işletilmesine devam etmesinden kaynaklanıyor.

Kaynak: Mepa News