Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan çatışmada 31 Kırgızistan vatandaşı yaralandı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Tacik tarafının Kırgızistan'ın sınır köyleri Kulundu, Maksat ve Janı-Jer yerleşim birimlerini ateş altına aldığı ifade edildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgedeki hastanelerde Kırgız tarafından 31 yaralının bulunduğu kaydedildi.

AA muhabirinin, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin sınırdaki durumu görüştü.

İki ülke Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde, sınırda ortaya çıkan sorunların münhasıran siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gereğine bir kez daha dikkatin çekildiği vurgulandı.

Tahliye çalışmaları başladı

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Batken bölgesinde "tehlikeli" yerleşim birimlerden tahliyelerin başladığı bildirildi.

Açıklamada bakanlığın bölge müdürlüğünün, yerel sivil koruma komisyonu ile iş birliğinde Batken'de birkaç geçici barınma merkezi açtığı ifade edildi.

Bölgedeki Ak-Say, Samarkandek, Ak-tatır köy sakinlerinin Ravat köyüne tahliye edildiği belirtilen açıklamada, Janı Jer, Arka, Dostuk, Sentralnıy ile Jaştık köy sakinlerinin yüzde 70-80'inin bölgeden kendi imkanlarıyla uzaklaştığı aktarıldı.

Tacik tarafa nota verildi

Öte yandan, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı ve yıkıcı eylemlerine ilişkin Tacik tarafına protesto notası verdi.

Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları arasında önceki gün yaşanan çatışmada Kırgız tarafında biri asker 2 kişi yaralanmıştı.

Kırgız tarafı karşılık verdi

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Birliği Hizmetleri Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Batken bölgesindeki Kırgız-Tacik sınırındaki silahlı çatışma sırasında, Kırgızistan Sınır Birliği Hizmetlerinin, Tacikistan'ın Lyakkan ve Bogdari sınır karakollarına ateş açtığı ve önemli miktarda ağır teçhizatı imha ettiği bildirildi.

Batken bölgesindeki çatışmaların aralıksız ve şiddetli sürdüğü belirtilen açıklamada, karşı tarafı ateşkese zorlamak için modern silah ve teçhizat kullanıldığı kaydedildi.

Kırgız basınında, Tacik tarafından fırlatılan roketlerden birinin Batken şehir merkezine isabet ettiği aktarıldı.