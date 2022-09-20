Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki silahlı çatışmanın çözümüne ilişkin protokol imzalandı

Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiev, Kırgız-Tacik devlet sınırındaki silahlı çatışmayı çözme çalışmaları kapsamında, 19 Eylülde, Tacikistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı S. Yatimov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Devlet Milli Güvenlik Komitesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, müzakereler sonucunda ve daha önce varılan ateşkes ve gerginliğin azaltılması konusunda varılan anlaşmalar kapsamında, taraflar arasında silahlı çatışmanın çözümüne yönelik bir protokol imzalandı. Görüşmede Kırgız Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti'nin sınır bölgelerinde, düşmanlıkların tamamen durdurulması, birliklerin ve askeri teçhizatın daimi konuşlanma yerlerine geri çekilmesi, sınır karakollarının ve komutanlık ofislerinin ortak denetiminin sağlanması, bu yılın 14 ve 16 Eylül'de ortaya çıkan silahlı çatışmaları kapsamlı bir soruşturma yapılması hakkında anlaştılar.

Kırgız tarafından protokol, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı - Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Korgeneral K. Tashiev tarafından, Tacik tarafından ise - Tacikistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı S. Yatimov tarafından imzalandı.

Tarafların sınır bölgesinde barış ve istikrarın bir an önce sağlanmasına yönelik ortak çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Kabar