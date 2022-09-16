Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda anlaştı

Kırgızistan ve Tacikistan'ın sınırda ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. AA'nın aktardığına göre, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacik mevkidaşı Saymumin Yatimov'un görüşmesi sonucunda sınırda ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Öte yandan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde katılan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın, açılış konuşmalarında bölgede yaşanan çatışmalara değinmediği kaydedildi. Kırgızistan ve Tacikistan'ın üyesi olduğu Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) de, cuma günü her iki hükümetle de temas halinde olduklarını açıklamıştı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasında silahlı çatışma çıkmış, 31 kişi yaralanmıştı. Kırgız yetkililer, 'yoğun çatışmalar' devam ederken yakındaki köyleri tahliye ettiklerini duyurdu.