Kişida tartışmalı tapınağa bağış yaptı

Kyodo ajansının haberine göre, sonbahar festivalinin başlangıcı dolayısıyla Başbakan Kişida'nın makamı adına Çiyoda bölgesindeki Şinto inancı tapınağına saksıda "kutsal Masakaki çiçeği" gönderildi.

Başbakanlığa yakın kaynakların, iki gün sürecek festival kapsamında Kişida'nın tapınağı ziyaret etmeyi planlamadığının belirtildiği kaydedildi.

Kişida'nın kararında, 31 Ekim olağan genel seçimleri arifesinde "kamuoyundan gelebilecek olası tepkileri öngördüğü" yorumu yapıldı.

Öte yandan önceki Başbakan Suga Yoşihide, tapınağı ziyaret etti. Suga ziyareti kapsamında basına verdiği demeçte, "Eski bir başbakan olarak buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında Kişida kabinesinden Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki ile 2025 Expo Osaka'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wakamiya Kenji de tapınağa bağışta bulundu.

2012-2020 dönemindeki görev süresiyle "en uzun süre başbakan" unvanına sahip Abe Şinzo'nun Aralık 2013'teki ziyareti, "Japonya Başbakanı" sıfatıyla Yasukuni tapınağına gerçekleştirilen son resmi ziyaret olmuştu.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Kyodo, Japonya'da devlet adamları ve üst düzey bürokratların, Tokyo'daki tapınağı ziyaretlerinin, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den tepkiler çektiğini aktardı.

AA