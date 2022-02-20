Kız kardeşini boğarak öldürdü ama serbest bırakıldı

Pakistan'da sosyal medyada müstehcen videolar yayınladığı gerekçesiyle kız kardeşini boğarak öldüren Muhammad Waseem, mahkemenin olayın namus cinayeti olmadığına hükmetmesinin ardından annesinin affıyla serbest bırakıldı.

Pakistanlı Muhammad Waseem kız kardeşi Qandeel Baloch'u sosyal medyada yayınladığı videolar nedeniyle 2016 yılında boğarak öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanan Waseem kardeşini namus için öldürdüğünü itiraf etti.

Halkın tepkisinin ardından hükümet harekete geçerek, namus cinayetlerinde ailenin affetmesi durumunda bile sanığa ömür boyu hapis cezası verilmesini gerektiren yasal değişiklik yaptı.

Ancak 6 yıl sonra görülen temyiz davasında mahkeme hakimi, hükümlünün itirafına karşın olayın 'namus cinayeti' olarak tanımlanamayacağına karar verdi.

Ülkede yürürlükte olan diğer cinayet kanunlarına göre ele alınan davada, Waseem'in annesi oğlunu affetti.

Hafta başında alınan kararın ardından 38 yaşındaki Waseem Multan'da hapishaneden serbest bırakıldı.

Milletvekili Maleeka Bokhari mahkeme kararına karşı hükümetin hukuki seçenekleri incelediğini söyledi.

Kaynak: Euronews