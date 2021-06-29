Kızılhaç uyardı: Endonezya'da Kovid-19 vakaları hızla artıyor

Komiteden yapılan açıklamada, yeni vaka sayısının hızla arttığı Endonezya’da tıbbi bakımın, Kovid-19 test ve aşılarının acilen arttırılması gerektiği bildirildi.

Bogor kentinde Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen hastanede yer kalmadığı belirtilen açıklamada, hastalar için acil çadırlar kurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, başkent Cakarta yakınlarındaki Kızılhaç hastanelerinde doluluk oranının yüzde 90’ı bulduğu kaydedildi.

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya'da, yüzde 5'ten daha az yetişkinin aşılarının tam olduğuna değinilen açıklamada, bu durumdaki ülkelerin ihtiyaç duyduğu aşılara erişebilmesi için küresel eylem çağırısında bulunuldu.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün, vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 694 artarak 2 milyon 135 bin 998'e yükselmişti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 423 artarak 57 bin 561'e, iyileşenlerin sayısı 9 bin 480 artarak 1 milyon 859 bin 961’e çıkmıştı.

AA