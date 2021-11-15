Komünizmi eleştirdi, hapis cezasını yedi

Vietnam devlet medyasında yer alan haberlere göre, Vietnam mahkemesi bir su ürünleri yetiştiricisini Facebook'ta "rejim karşıtı propaganda" yaymaktan suçlu buldu ve yedi yıl hapis cezasına çarptırdı.

Vietnam Haber Ajansı, 42 yaşındaki Nguyen Tri Gioan'ın Khanh Hoa eyaletindeki bir günlük duruşmasında "devlete karşı gelmek amacıyla bilgi oluşturmak, malzeme ve eşya yapmak, depolamak, yaymak" suçundan hüküm giydiğini söyledi.

İddianamede, Gioan'ın Facebook hesabında "Vietnam Komünist Partisi ve lider Ho Chi Minh'in liderliğini çarpıtmak, iftira atmak ve karalamak" amacıyla şiirler ve görüntüler yayınladığı belirtildi.

Facebook veya avukattan şimdilik bir ses yok

Henüz ne Gioan'ın avukatı ne de Facebook'tan konuya ilişkin bir yorum gelmedi.

Haberde ise Gioan'ın duruşmada suçunu kabul ettiği kaydediliyor. Gioan'ın hapis cezası sona erdikten sonra da üç yıl daha ev hapsinde tutulacak.

Komünist rejimin baskısı devam ediyor

Kapsamlı ekonomik reforma ve toplumsal değişim konusunda artan talebe rağmen, Vietnam'ın iktidardaki Komünist Partisi sıkı medya sansürüne devam ediyor ve eleştiriye müsamaha göstermiyor.

Benzer bir ceza daha önce de bir başka Facebook kullanıcısına verilmiş ve Nguyen Quoc Duc Vuong isimli 29 yaşındaki Vietnamlı rejimi eleştirdiği için 8 yıl hapis cezası almıştı.

Kaynak: Euronews