Kore'de uçuşa yasak bölge uygulaması başladı

Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran ve ağır silahların konuşlandığı sınır yakınında uygulanması kararlaştırılan uçuşa yasak bölge ve askeri talim yasakları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Aralarındaki gerilimi azaltmak için adımlar atan iki ülke geçen ay Pyongyang'da yaptıkları zirvede varılan askeri anlaşmayla, "her türlü hasmane davranışlara" son verilmesi ile Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) üzerindeki kara mayınlarının temizlenmesine ve gözcü kulelerinin kaldırılmasına karar vermişlerdi.

Kuzey Kore'nin nükleer gücünü tasfiye çalışmalarındaki gecikmeyi dikkate alan ABD ise bu anlaşmanın Güney Kore'nin savunma hazırlık düzeyini düşüreceğinden kaygı duyuyor.

Buna rağmen ABD dün Washington'da yapılan savunma bakanları toplantısında bu konuda destek ifade etti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, "Güney ve Kuzey, askeri anlaşmayla, askeri bir çatışma tehlikesini tamamen ortadan kaldırmışlardır" dedi.

"İki Kore ve ABD, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen temizlenmesini ve sağlam güvene dayalı kalıcı barışı gerçekleştireceklerdir."

Uçuşa yasak bölge Askeri Sınır Çizgisi'nin (MDL) kuzey ve güneyinde 40 km, doğu ve batı yönlerinde ise 20 km uzanacak.

Anlaşma uçuşa yasak bölgede, sabit kanatlı uçakların gerçek mühimmat kullandığı atış talimlerini ve yerden havaya güdümlü silahların kullanılmasını da yasaklıyor.

ABD ve Güney Kore önceden sürekli olarak yaptıkları bu askeri tatbikatları Haziran ayında durdurmuşlardı.

Güney Kore savunma bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşmanın Kuzey tarafından uygulanmasını, MDL çevresindeki askeri hareketleri ve uçuşa yasak bölge sınırlarına uyup uymadıklarını dikkatle izleyeceğiz" denildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump ile Haziran ayında yaptığı zirve görüşmesinde bölgenin nükleer silahlardan arınması yönünde çalışmayı vaat etmişti.

Ancak Pyongyang, nükleer nitelikli cephaneliklerini tasfiye etmesi ve sahip olduğu nükleer tesisler ve malzemenin eksiksiz bir listesini vermesi yolundaki ABD taleplerini karşılamayı geciktiriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gelecek hafta Kuzey Kore dışişleri bakanıyla görüşebileceğini söyledi.

Kaynak: Reuters

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 13:53