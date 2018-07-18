Kore’de ölen ABD askerlerinin cenaze kalıntıları iade edilecek

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen ay Singapur’da yapılan zirve sonrasında, Kore Savaşı’nda hayatını kaybeden ABD askerlerinin naaşlarının iade edileceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD askerlerine ait kemik kalıntılarının birkaç hafta içinde iade edileceğini duyurdu.

1950-53 yıllarında Kuzey Kore ve Güney Kore arasında meydana gelen iç savaş, önce ABD ve müttefiklerinin daha sonra da Çin Halk Cumhuriyeti’nin katılmasıyla uluslararası bir boyut kazanmıştı.

Savaş sonrası bir anlaşma yapılamadığı için binlerce askerin naaşı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde kalmıştı.

Kemik kalıntılarının Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı’na bırakılacağını, oradan Hawai’deki hava üssüne taşınacağı belirtiliyor.

300 Türk askerinin naaşının da iade edilmesi bekleniyor

Kuzey Kore ve ABD arasındaki tarihi zirvede imzalanan kimliği belirlenmiş askerlerin ülkelerine iade edilmesi anlaşmasının ardından, Türkiye de harekete geçmişti.

Şehitlerin kimlik tespitinin ardından 300 askerin naaşının Türkiye'ye iade edileceği tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 23:45