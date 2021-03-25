Koronavirüse karşı plazma çalışması

Güney Kore’de yetkililer, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkede uygulanan plazma tedavisinin virüsün mutasyonlarına karşı etkili olduğunu duyurdu.

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamada, yerli plazma tedavisinin Kovid-19’un İngiltere ve Güney Afrika varyantları ile virüsün S, V, L, G, GH, GR ve GV türlerine karşı etkili olduğu duyuruldu.

Üçüncü aşama klinik denemeleri yapılan tedavinin acil durumda olan 42 Kovid-19 hastasında uygulandığı kaydedildi.

Plazma tedavisi kapsamında, daha önce Kovid-19 geçirip iyileşen kişilerde gelişen antikorlar, hastalara enjekte ediliyor.