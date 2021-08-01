Kovid-19 bulaşan Sumatra kaplanları sağlıklarına kavuşuyor

Jakarta Parklar ve Orman Dairesinden Suzi Marsitawati, ülkenin başkentindeki hayvanat bahçesinde bulunan iki Sumatra kaplanından Kovid-19 şüphesiyle sürüntülerin alındığını ve sonuçların pozitif çıktığını söyledi.

Sonuçların ardından tedavilerine başlanan kaplanların durumunun 10-12 gün sonra iyileşmeye başladığı belirtildi.

Marsitawati, Jakarta'nın Ragunan Hayvanat Bahçesi'nde yakın gözlem altında olan kaplanların durumunun iyi olduğunu, "iştahlarının geri geldiğini ve aktif olduklarını" kaydetti.

Jakarta hükümetinin kaplanların nasıl enfekte olduğunu bulmaya çalıştığını aktaran Marsitawati, hayvanat bahçesinin Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında kapalı olduğunu dile getirdi.

Marsitawati, "Bakıcılar ve diğer hayvanat bahçesi çalışanları arasında enfeksiyon yok." dedi.

Sumatra kaplanlarından dokuz yaşındaki Tino, 9 Temmuz'da nefes darlığı, hapşırma ve burun akıntısı ile hastalandı ve iştahını kaybetti. İki gün sonra, 12 yaşındaki Hari de aynı semptomları göstermeye başladı.

Endonezya'nın batısındaki Sumatra bölgesinde bulunan kaplanların nesli, doğal yaşam alanları giderek tahrip edildiği için risk altında bulunuyor.

AA