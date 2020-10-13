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Koronavirüsten son 24 saatte Hindistan'da 706 kişi öldü

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Hindistan'da 706 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsten son 24 saatte Hindistan'da 706 kişi öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 706 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 109 bin 856'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 55 bin 342 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 175 bin 880'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 227 bin 295 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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