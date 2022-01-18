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Kovid-19 Hindistan'da yaklaşık 150 bin çocuğu ailesiz bıraktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en fazla etkilediği ülkelerden Hindistan'da 150 bine yakın çocuğun salgın sebebiyle ebeveynlerini kaybettiği duyuruldu.

Asya 18.01.2022, 13:41
Kovid-19 Hindistan'da yaklaşık 150 bin çocuğu ailesiz bıraktı

Ülke basınındaki habere göre, Hindistan Çocuk Haklarını Koruma Ulusal Komisyonu, Kovid-19 salgında öksüz ve yetim kalan çocuklara ait verileri kamuoyuyla paylaştı.

Verilerde, 486 binden fazla ölümün görüldüğü Hindistan'da 1 Nisan 2020'den bu yana 147 bin 492 çocuğun annesi ya da babasını, bazılarının ise her ikisini de yitirdiği görüldü.

Ebeveynlerini kaybeden çocuklardan yaklaşık 26 binden fazlasının 8 yaşının altında, yaklaşık 60 bininin 8-13, 22 bin 763'ünün 14-15, 22 bin 626'sının ise 16-18 yaş aralığında olduğu kaydedildi.

37 milyon 600 binden fazla vaka sayısıyla salgının en fazla görüldüğü ikinci ülke olan Hindistan'da yaklaşık 35 milyon 400 bin kişi de sağlığına kavuştu.

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#hindistan #çocuk #ebeveyn
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