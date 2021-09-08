Kovid-19'u yayan kişiye hapis cezası

Vietnam'da bir kişi, Kovid-19 kurallarını çiğnediği ve virüsü yaydığı gerekçesiyle beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ülkedeki bir mahkeme Le Van Tri'yi sekiz kişiye "tehlikeli hastalık bulaştırmaktan" suçlu buldu. Onlardan birinin öldüğü bildirildi.

28 yaşındaki Tri'nin temmuz ayı başlarında, Ho Chi Minh şehrinden ülkenin güneyindeki memleketi Ca Mau'ya motosikletle seyahat etti. Tri'nin, Ca Mau'da son seyahat geçmişi hakkında sorulan sağlık beyan formunda yalan söylediği ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edildi.

O sırada yerel yetkililer, diğer illerden Ca Mau'ya seyahat eden herkesin 21 gün boyunca kendilerini derhal tecrit etmesini zorunlu kılmıştı. Tri'nin daha sonra Covid testi pozitif çıktı ve virüsü aile üyelerine ve ziyaret ettiği bir sosyal yardım merkezindeki personele bulaştırdığı tespit edildi.

Tri, bir günlük yargılama sonunda hapse mahkûm edildi ve 880 Dolar para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Euronews