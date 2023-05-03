Kremlin Sarayı'na saldırı anı kameraya böyle yansıdı
Rusya Devlet Başkanlığı binası Kremlin Sarayı'na İHA'lı saldırı düzenlendi. Saldırı başarılı olamadan engellendi. Rusya, saldırının Putin'e yönelik suikast girişimi olduğunu açıkladı.
Asya 03.05.2023, 15:34 03.05.2023, 16:36
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'na İHA'lı saldırı girişiminde bulunuldu.
Rusya, Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Saldırıyı Putin'e karşı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz." denildi.
Öte yandan, saldırı anına ait olduğu ileri sürülen bazı görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı.
İşte o görüntülerden biri:
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