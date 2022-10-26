Kripto para almak isteyenler sınavdan geçirilecek

Singapur Para İdaresi (MAS) 26 Ekim'de yayımladığı önlemler paketi taslağında, yatırımcıların öncelikle risk farkındalık testinden geçmesi öneriliyor.

Ada ülkesinin mali düzenleyici kuruluşu, 21 Aralık'a kadar kamuoyunun görüşüne sunduğu taslakta şu ifadeleri kullandı:

MAS, bireysel müşterilerin bütünüyle kavrayamadıkları spekülatif piyasa işlemlerinden doğacak büyük kayıpları karşılayabilecek mali güce sahip olamayabileceklerinden kaygı duyuyor.

Taslağın resmileşmesi halinde, değeri altın gibi varlıklara veya geleneksel para birimlerine endekslenen stabil kripto para çıkaranlara rezerv zorunluluğu getirilecek.

Örneğin, stabil kripto para çıkaran Circle, her birim için 43.8 dolar karşılık ayırmak zorunda kalacak. Ayrıca, bu kuruluşların en az 1 milyon Singapur Doları (yaklaşık 709 bin ABD Doları) öz sermayesi olması şartı getirilecek. Bu durumda, yeterli mali güce sahip olmayan kripto para oyuncuları piyasadan silinecek.

Kripto para işlemlerinde kredi kartıyla veya borçlanma yoluyla ödeme yapılamayacak.

Büyük oynaklık gösteren kripto para piyasaları birçok ülkede kısa vadede büyük kazanç elde etmeye heveslenen küçük yatırımcıların kabusu oldu. Milyarlarca dolar kayba neden olan aracı kurumlar Terraform Labs ve crypto hedge fund Three Arrows Capital, Singapur bağlantılıydı.

Binance gibi dünyanın en bilinen kripto para platformları Singapur merkezliydi ama birçoğu yeni getirilen düzenlemeler sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri gibi merkezlere taşındı.

Kaynak: Independent Türkçe