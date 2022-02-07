Kuala Lumpur'da öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti

Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile yapılan Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Türkçe derslerinin verildiği Tayland'ın Pattani kentindeki Integrated Islamic School öğrencileri Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Türkçe öğrenen Taylandlı öğrenciler, çektikleri video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Grupta yer alan öğrencilerden birinin Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğu mesajında, "Merhaba sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çok geçmiş olsun. Biz size çok dua ediyoruz, Allah başımızdan eksik etmesin, Allah size, eşiniz Emine Hanım'a şifa versin." ifadelerini kullandı.

Daha sonra öğrenciler hep birlikte Erdoğan çifti için dua etti.