Küba Devlet Başkanı Rusya'dan sonra Kuzey Kore'de...

Kuzey Kore devlet medyasında yer alan haberlere göre Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, eşi ile pazar günü başkent Pyongyang'a ulaştı. Diaz-Canel'i havalimanında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un karşıladı.

Paekhwawon Devlet Konuk Evi'nde yüz yüze görüşen iki lider, ülkelerinin ortak sosyalist geçmişine işaret ederek, aralarındaki dayanışmanın sürdürülmesi temennisini dile getirdi.

Resmi açıklamalarda görüşmenin içeriğine dair daha fazla bilgi verilmezken, "görüşmenin yoldaşça ve dostane bir havada geçtiği" belirtildi.

Görüşmede, iki liderin ABD'nin ekonomik yaptırımlarına tabi olan iki ülkenin ekonomik iş birliği ve yaptırımların mali külfetini azaltmaya yönelik adımları değerlendirdiği tahmin ediliyor.

Güney Kore ile kalıcı barış için adımlar atan Kuzey Kore'nin, ABD yönetimiyle barışın şartı olarak görülen nükleer silahsızlanma sürecinin yürütülmesi konusunda görüş ayrılıkları yaşadığı biliniyor.

Kuzey Kore'nin nükleer müzakerecisi Kim Yong Çol, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile gelecek hafta New York'ta bir araya gelecek.

Diaz-Canel, Raul Castro'nun görev süresinin dolmasının ardından ulusal meclis tarafından 18 Nisan'da devlet başkanlığı görevine seçilmişti. Diaz-Canel, Küba Devrimi'nin başından bu yana devlet başkanlığı görevine getirilen Castro ailesi dışındaki ilk isim olmuştu.

Kaynak: AA, Reuters