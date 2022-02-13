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Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık iddiası linçle sonuçlandı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı öne sürülen bir kişi öldürüldü.

Asya 13.02.2022, 13:15
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık iddiası linçle sonuçlandı

Yerel basındaki haberlere göre, Sialkot şehrine bağlı Jungle Dera köyünde orta yaşlı bir kişinin camiye girerek Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı ileri sürüldü.

Olayın duyulması üzerine caminin çevresine toplanan köy halkı, Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı iddia edilen kişiyi öldürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sialkot’ta 3 Aralık’ta Sri Lankalı fabrika müdürü Priyantha Kumara, dine saygısızlık ettiği iddiasıyla bir grubun saldırısına uğrayarak öldürülmüş ve cesedi yakılmıştı.

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#pakistan #linç
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