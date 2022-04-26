Kutsal dağa saygısızlık etti, cezasını çekecek

Endonezya'nın Bali Adası'nda bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen bir yanardağın tepesinde çıplak dans eden Kanadalı bir aktör ülkeden sınır dışı edilecek. Ancak Covid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle havayolu şirketleri kabul etmiyor.

Kendini sağlık gurusu ilan eden Jeffrey Craigen isimli Kanada vatandaşı, Bali'deki Batur yanardağının tepesinde Yeni Zelanda'nın Maori kültürüne ait tören dansı olan Haka dansını yaptı.

Çektiği videoyu kendi sitesinden paylaşmasının ardından viral olan bu görüntü, çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, yapılanın kutsal dağa saygısızlık olduğunu dile getirdi.

Jeffrey Craigen, Bali'nin dini değerlerine saygısızlık iddiasıyla suçlanmasının ve şikayet edilmesinin ardından pazartesi günü gözaltına alınarak sorgulandı.

Jeffrey Craigen sınır dışı edilmeyi beklese de yetkililer, Covid-19 aşısı olmadığı için havayolu şirketlerinin yardım etmekte isteksiz olduğunu söyledi.

Denpasar göçmenlik dairesi direktörü Tedy Riyandi, "Havayolu şirketleri (onu taşımayı) kabul etmedi" dedi.

Jeffrey Craigen'in bir daha Bali'ye giremeyeceker listesine ekleneceği bildirildi.

Bali Göçmenlik Dairesi Direktörü Jamaruli Manihuruk, Craigen'in 2019'un sonundan beri turist olarak ve osteoporoz için alternatif tedaviler üzerinde çalışmak amacıyla Endonezya'da bulunduğunu aktardı.

Jeffrey Craigen, sorgusunda dağın kutsal bir yer olduğunu bilmediğini iddia etti.

Kaynak: Euronews