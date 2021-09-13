Kuzey Kore 1500 kilometre menzilli füze denemeleri yaptı

Kuzey Kore'nin, yeni tip uzun menzilli füze denemeleri yaptığı bildirildi.

Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin cumartesi ve pazar günleri yaptığı füze denemelerinin başarılı olduğu bildirildi.

İki denemede de füzelerin, 1500 kilometreye kadar mesafe katettiği belirtilen haberde, Kuzey Kore'nin, gıda kıtlığı ve ekonomik krize rağmen hala silah geliştirme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

Bazı yerel medya organlarında, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın ocak ayında göreve gelmesinden sadece birkaç saat sonra füzesi denemesi yaptığı bilgisi yer almıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 21 Mart'ta batı kıyısı açıklarında füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

AA