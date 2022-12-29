Kuzey Kore 36 günde 90'dan fazla füze fırlattı

Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.

Pyongyang yönetimi, yılbaşından bu yana rekor seviyedeki füze denemesiyle kara komşusu Güney Kore ve deniz komşusu Japonya'nın gündemini meşgul etti.

Önceki yıl 4, geçen yıl ise 8 deneme yapan Kim Jong-un liderliğindeki yönetim, 2022'de bir yılda denediği füze sayısı rekorunu kırdı.

Bu yıl, doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplamda 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, kasım ayı başında sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Stratejik Etütler Merkezi (CSIS) verilerine göre, 1984 sonrası Kuzey Kore, toplamda 270'i aşkın nükleer ve füze denemesi yaptı.

Verilere göre bu ülkenin toplam denemelerinin 4'te birinden fazlası bu yıl kayda geçti. Kuzey Kore, 2022 başından beri toplamda 36 gün füze denemesi gerçekleştirdi.

The Heritage Foundation Asya Çalışmaları Merkezi Doğu Asya Güvenliği Uzmanı Bruce Klingner, "(Kuzey Kore) Füzelere yönelik günlük, aylık ve yıllık rekor kırıyor." ifadesini kullandı.

ABD merkezli düşünce kuruluşunda Carnegie Endowment for International Peace'de güvenlik uzmanı Ankit Panda, "2022'de Kuzey'in füze testleri için artık 'deneme' kelimesinin uygun olmadığını" söyledi.

Panda, "Bu yıl izlediğimiz her şey, Kim Jong-un'un, bir çatışmanın başında gerekirse nükleer kapasiteleri kullanmak konusunda son derece ciddi olduğuna işaret ediyor." dedi.

Çeşitli menzillerde fırlatılan seyir, balistik ve hipersonik füzelere yönelik Panda, "Kuzey Kore, kelimenin tam anlamıyla büyük ölçekli füze gücü operatörüne dönüşüyor." ifadesini kullandı.

Pasifik'te ABD'nin toprak parçası Guam Adası'na 3 bin 380 kilometre mesafedeki Kuzey Kore, ekimde 4 bin 500 kilometre menzilli Hwasong-12 tipi balistik füze denedi.

Hwasong-12 füzesi, Japonya'nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştü. Pyongyang'ın, "Japonya'nın üzerinden aşırdığı son füze" en son Eylül 2017'de fırlatılmıştı.

Kuzey'in mühimmatında 10 bin kilometre menzilli Hwasong-14, 13 bin kilometre menzilli Hwasong 15 ve 15 bin kilometre menzilli Hwasong-17 yer alıyor.

Teorik olarak ABD ana karasına erişebileceği tahmin edilen "en güçlü kıtalar arası balistik füze" Hwasong-17'nin hedefe taşıyabileceği nükleer yük ise bilinmiyor.

Kim yönetimi, Mart 2022'de Hwasong-17'yi ilk kez başarılı şekilde denediğini duyurdu. Savunma uzmanları, bunun eski ya da az gelişmiş bir model olduğunu tahmin ediyor.

Geçen ay aynı füzenin yeniden denendiği duyuruldu. Kim, düşmanların, Kore Yarımadası'nda barışa zarar vermeyi istemesi halinde daha saldırgan tavır alacaklarını söyledi.

Kim, nisanda ülkesinin nükleer gücünü "olabilecek en hızlı şekilde" artıracağını vadetti.

Bu yıl başından beri ABD, Japonya ve Güney Kore, 2017'den beri ilk olmak üzere, Kuzey Kore'nin olası bir yer altı nükleer deneme yapabileceği uyarısında bulunuyor.

Uydu fotoğrafları, ne miktarda nükleer silahının bulunduğu bilinmeyen Kuzey Kore'nin, daha önce deneme yaptığı nükleer tesislerinde yeni hareketlilikler saptandığını gösteriyor.

Kuzey'in, Eylül 2017'de "termonükleer silah" olarak bilinen "hidrojen bombası" denediği ve bunun, Kuzey'in denediği en güçlü bomba olduğu kaydediliyor.

Beş yıl önceki bu denemenin, 160 kilotonluk patlama gücünde olduğu çıkardığı tahmin ediliyor. Atom bombalarından Hiroşima'da 15, Nagazaki'de 21 kiloton patlama gücü kaydedilmişti.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) uzmanları, savaşta ateşlenme kabiliyeti ispatlanmasa da Kuzey'in 20 ila 30 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tahmin ediyor.

Tehditkar füzeleriyle bölge ülkelerine alarm zilleri çaldıran Kuzey Kore, kara komşusu Güney Kore ile deniz komşusu Japonya'nın, Batı'ya yaklaşmasına yol açtı.

Güney Kore ile Japonya, ABD ile ortak tatbikatlar düzenledi ve Pyongyang yönetiminin füzelerine karşı kendi füzelerini ateşledi.

Yarımada yakınlarına uçak gemisi konuşlandıran ve son model savaş uçaklarını tatbikat için Güney Kore'ye gönderen ABD, Doğu Asya'daki varlığını tahkim etti.

Hindistan, Avustralya, Japonya ve ABD'nin oluşturduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" oluşumu, mayıstaki lider zirvesinde askeri işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt etti.

Öz savunma eğilimli politikalarıyla tanınan Japonya, yeni stratejisiyle savunma harcamalarını ikiye katlama ve ordusuna "karşı saldırı kapasitesi kazandırma" sözü verdi.