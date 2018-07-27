Kuzey Kore 55 cenazeyi ABD'ye verdi

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Kuzey Kore ABD ile normalleşme adımları atıyor. Kore’de 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen savaşta öldürülen 55 ABD askerinin naaşını, ABD’ye ait nakliye uçağıyla Wonsan havalimanından ABD’ye gönderdi.

NAAŞLARIN KİMLİĞİ BELİRSİZ

Kuzey Kore’den kalkan nakliye uçağı Güney Kore’nin Osan şehrine indi. Naaşlar için askeri tören düzenlendi. Törene ABD askerleri de katıldı. Naaşların kime ait olduğu bilinmiyor. Tespitinin uzun süreceği tahmin ediliyor.

TRUMP, TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Trump, iade edilen naaşlardan dolayı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a teşekkür etti. Kayıplarını bekleyen birçok aile için ümit kaynağı olacağını belirtti.

Trump ve Kim, geçtiğimiz aylarda Singapur’da bir araya gelmişlerdi. İkili görüşmede Kuzey Kore’de hayatını kaybeden ABD askerlerinin naaşlarının iadesi de gündeme gelmişti.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 16:24