Kuzey Kore'deki çocuklarda büyüme geriliği

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Kuzey Kore'de çocukların yüzde 20'sinde yetersiz beslenme nedeniyle büyüme geriliği görüldüğünü bildirdi.

Kuzey Kore'yi ziyaret eden Lowcock, Pyongyang'da düzenlediği basın toplantısında, 20 yıl öncesine bakıldığında Kuzey Kore'de önemli gelişmeler kaydedildiğini fakat insani konularda bazı eksikliklerin sürdüğünü ifade etti.

Kuzey Koreli çocukların yüzde 20'sinde yetersiz beslenme nedeniyle büyüme geriliği görüldüğüne dikkati çeken Lowcock, kırsal kesimdeki çocukların yarısının temiz ve güvenilir suya erişemediğini vurguladı.

Ülkede büyüme geriliği görülen çocukların oranı 2011'de yüzde 28 iken bu oranın yakın zamanda yüzde 20'ye düştüğünü belirten Lowcock, bu rakamın hala yüksek olduğuna işaret etti.

BM yetkilisi, Kuzey Kore'de ayrıca ilaç, tıbbi malzeme ve ekipman eksikliği olduğunu da dile getirdi.