Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer uyarısı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin yaptırımları kaldırılmadığı sürece, nükleer programın yeniden yürürlüğe girebileceği ifade edildi

Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasıyla ilgili müzakerelerin devam edeceğini belirtti.

Pompeo, Kuzey Kore'nin uyarısıyla ilgili olarak da endişelenmediğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki kesin duruşunu hatırlattı. Nihai hedefe ulaşana kadar yaptırımların kaldırılmayacağını sözlerine ekledi.

Bu arada Kuzey Kore lideri ile ABD Başkanı arasında düzenlenecek ikinci bir zirve için de tarih belirlenebileceği bildiriliyor.

Kaynak: AA