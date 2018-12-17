Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım tepkisi

Kuzey Kore, ABD Hazine Bakanlığının insan hakları ihlalleri ve sansür gerekçesiyle aralarında Devlet Güvenlik Bakanının da bulunduğu üç üst düzey Kuzey Koreli yetkiliyi yaptırım listesine almasına sert tepki gösterdi.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yayımlanan açıklamada, ABD'nin son yaptırımlarının, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefinin önünü sonsuza kadar kapatabileceği" belirtildi.

Açıklamada, nükleer programından vazgeçmesi için yaptırım baskısını artırmayı ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un rejimini insan hakları ihlalleriyle suçlamayı sürdürmeleri halinde Amerikalı yetkililerin "yanlış hesaplarının" kurbanı olacağı vurgulandı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) hafta başında Kuzey Kore Devlet Güvenliği Bakanı Jong Kyong Thaek, Kore İşçi Partisi Teşkilat ve İdare Departmanı Direktörü Choe Ryong Hae ile partinin Propaganda ve Ajitasyon Departmanı Direktörü Pak Kwang Ho'nun yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Yaptırımların, ABD Dışişleri Bakanlığının Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri ve sansür faaliyetlerini anlatan "Kuzey Kore'de Ciddi İnsan Hakları İhlalleri ve Sansür" başlıklı raporu üzerine getirildiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile ocak veya şubat ayında görüşebileceklerini açıklamıştı.

AA