Kuzey Kore'den kaçak kömür tespit edildi

Güney Kore'de 4 kişi, Rusya aracılığıyla Kuzey Kore'den yasa dışı kömür ithal etmekle suçlandı.

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre savcılar, 4 kişinin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ihlal ederek Kuzey Kore'den Rusya aracılığıyla yasa dışı kömür ithal ettiği gerekçesiyle iddianame hazırladı.

İddianamede, bu şahısların yanı sıra 5 teşekkülün, Kuzey Kore ürünlerinin ülkeye sokulmasında hükümetin onayını gerektiren yasayı ihlal etmekle suçlandığı belirtildi.

Gümrük yetkilileri, 4 ay önce söz konusu 4 kişiden 3'ünü 5,8 milyon dolar değerinde 35 bin ton Kuzey Kore kömürü ve diğer madenleri yasa dışı ithal etmek için sahte belgelerle düzenlemekle itham etmişti.

Savcılık, 4 kişinin yaptırımların ardından fiyatı düşen Kuzey Kore madenlerini satarak kar elde etmeye çalıştığı, kömürü Ruslara aitmiş gibi göstermek için Rus limanlarında aktarma yaptığı ve sahte belgeler düzenlediği açıklamasını yaptı.

BM'nin geçen yıl sıkılaştırılan yaptırımları, üye ülkelerin, Kuzey Kore'den kömür ve diğer madenleri ithalatını yasaklıyor.

Kaynak: AA