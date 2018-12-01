Kuzey Kore'den kaçan asker sorgulanacak

Kore yarımadasında Kuzey ile Güney ülkelerini birbirinden ayıran silahtan arındırılmış bölgede bugün Kuzey Kore askeri Güney Kore'ye iltica etti. Seul yönetiminden yapılan açıklamada askerin bir heyet tarafından sorgulanacağı ifade edildi.

Pyongyang yönetimi sık sık Güney Kore'yi vatandaşlarını kaçırmak ya da onların kaçışına zemin hazırlamakla suçluyordu. Seul yönetiminin askeri sorgulaması Kuzey Kore tarafından olumlu karşılandı.

Yaklaşık 30.000 Kuzey Kore askerinin 1953'te gerçekleşen Kore Savaşı'nın ardından Güney Kore'ye sığındığı belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net