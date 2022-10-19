Kuzey Kore, Güney'in askeri tatbikatlarına top atışlarıyla yanıt verdi

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Halk Ordusunun topçu atışları, dün Güney Kore'nin Güney Kangwon eyaletine çok sayıda roketatar atmasına yanıt olarak yapıldı.

Ordu sözcüsü, "Kore Yarımadası'ndaki durum, düşmanların ön cephedeki tekrarlanan askeri provokasyonları nedeniyle daha da kötüleşiyor." dedi.

Güney Kore'nin 17 Ekim'de başlayan yıllık askeri tatbikatlarını "düşmanın Kuzey'e karşı savaş tatbikatı" olarak nitelendiren Pyongyang, Güney'e top atışlarıyla bir kez daha ciddi uyarı gönderdiklerini aktardı.

Pyongyang, 2018'de Güney ile arasında belirlenen deniz tampon bölgelerine yönelik top atışlarıyla Güney Kore'yi askeri tatbikatlarını derhal durdurması konusunda uyardı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin dün gece Sarı Deniz'e 100 ve Doğu Denizi'ne 150 topçu ateşi açtığını açıkladı.

Yonhap haber ajansında yer alan haberde, top atışlarının Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki doğu ve batı tampon bölgelerine düştüğünü belirtti.

Pyongyang 14 Ekim'de de Doğu Denizi'ne kısa menzilli bir balistik füze (SRBM) ateşlemiş ve deniz "tampon bölgelerine" 170 topçu ateşi açmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 13 Ekim'de, ordusunun genişleyen nükleer saldırı kapasitesinin ve "fiili savaş"a hazır olduğunun başarılı bir göstergesi olarak nitelendirdiği uzun menzilli seyir füzelerinin testlerini denetlemişti.

Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamada da son dönemde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.

Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore 6 Ekim'de, Doğu Denizi yönüne 2 balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.